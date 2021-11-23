Лукашенко рассказал о стратегических задачах аграрного сектора

Добиться от белорусских сельхозпроизводителей выхода на экспорт продукции в $7 млрд назвал "главной стратегической задачей" для агропромышленного комплекса Александр Лукашенко. Эту задачу он поставил, принимая во вторник с докладом вице-премьера Александра Субботина и министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко, информирует пресс-служба главы государства.

Президент напомнил, в частности, что в текущем году тематика АПК обсуждалась неоднократно и итоги его работы еще предстоит подвести. Однако, уточнил белорусский лидер, его "больше всего волнует будущее, стратегия".

Поскольку кризис продовольствия в мире налицо, и он будет только усугубляться, президент прогнозирует, что и спрос на продовольствие будет расти. "Поэтому это наша стратегия - чтобы ни в коем случае не сбавить обороты. Ну и свой рынок - это святое", - предупредил отраслевых руководителей Лукашенко.

В этой связи он поставил задачу обеспечить наполнение стабилизационных фондов. "Какие у нас тут разночтения между отраслью и торговлей, губернаторами и мэром Минска? Одни говорят: надо сейчас продать продукцию, пока цены высокие. Другие говорят о том, что надо, чтобы были на сто процентов стабилизационные фонды", - поинтересовался президент, обратив особое внимание на ответственность производителей, переработчиков и торговли за цены на продукты питания.

Он потребовал принять действенные меры и для обеспечения сохранности скота. "О чем мы часто говорили - падеж скота. На каком уровне находимся, к соответствующему периоду прошлого года как мы выглядим?" - поинтересовался глава государства.

"Это вопрос запредельный, с моей точки зрения. Здесь надо каленым железом вырезать все недостатки", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Формулируя первоочередную продовольственную задачу, глава государства пояснил: важно, чтобы люди, имея относительно невысокую заработную плату, могли купить продукты питания. Они должны быть одеты и накормлены. "Я не говорю о каких-то вертолетных деньгах, что мы будем всех одевать. Человек должен сам о себе позаботиться", - уточнил Лукашенко.

Но, тем не менее, задача правительства, по его словам, осуществлять мониторинг и контроль за данными процессами, "чтобы цены на продукты питания были приемлемыми для населения".