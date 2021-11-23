"Магазин на диване" получил второе рождение благодаря интернету

Популярный в конце 90-х годов формат переживает второе рождение. Но с одним значительным изменением - если раньше товары предлагалось купить по телевизору, то теперь это делается в Сети - в роли магазина выступает интернет-платформа, а в роли "ведущего" - популярный стример или блогер.

Twitter объявил о том, что 28 ноября проведет трансляцию, в которой певец Джейсон Деруло полчаса будет рекламировать различные вещи, включая продукты, электронику и украшения для дома. "Проведение таких трансляций дает компаниям возможность для более точечного взаимодействия со своими клиентами", - пояснили в социальной сети.

Американская социальная сеть является далеко не первой, кто применяет на практике подобный формат. Как ранее писала "РГ", такой стрим успешно провели в Российском экспортном центре, когда китайский блогер всего за два часа прямого эфира продал товаров на несколько сотен миллионов рублей.

"Это супер-актуальный формат, который вновь обретает популярность за счет социальных сетей, маркетплейсов и популярных стримеров, - говорит Ярослав Мешалкин, директор ESforce Holding. - Форма оплаты для привлеченных селебрити может быть разной - как фиксированный гонорар, так и процент от стоимости проданных товаров, который может доходить до 20%".

По словам эксперта, российские компании начинают активно пользоваться прямыми эфирами в соцсетях для продвижения своих товаров. "Очень интересно наблюдать за разными подходами и конкуренцией в дни крупнейших распродаж", - подчеркивает Мешалкин.

Стример может прорекламировать далеко не каждый товар, а только тот, что положительно воспримет его аудитория, продолжает Иван Самойленко, управляющий партнер коммуникационного агентства B&C. Рекламодатели тщательно изучают возраст и предпочтения подписчиков блогера, прежде чем обратиться к нему с предложением провести стрим. "Например, если подписчики приходят посмотреть прохождение видеоигр, то с большим доверием будут воспринимать рекламу гаджетов, компьютерной техники, мебели и товаров, посвященных популярным играм. Особенно лояльность будет высокой, если стример потом будет пользоваться прорекламированным товаром", - говорит специалист.

Доход компании от проведения подобного стрима может быть от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов в зависимости от популярности привлекаемого стримера, объясняет Илья Овчаренко, CEO продюсерского центра Angry Electric Sheep. "Важен формат проводимого мероприятия - например, "магазин на диване" или же благотворительный эфир со звездой Интернета". На итоговый заработок от проводимого стрима влияют и такие факторы как харизма ведущего, репутация продавца, а также сами товары, которые предлагаются потребителю, добавляет блогер Денис Русаков.