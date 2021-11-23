Медведев: Медлаборатории надо оснастить современным оборудованием в сжатые сроки

Отечественные клинические лаборатории необходимо оснастить современным оборудованием и материалами в сжатые сроки, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Есть задачи, с решением которых медлить нельзя, в первую очередь речь идет об оснащении в самые сжатые сроки клинических лабораторий высокотехнологичным оборудованием и необходимыми материалами", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

По его оценке, во многих лабораториях используют устаревшие методы исследований, а оборудование и качество материалов также не отвечают современным требованиям.

Зампред Совбеза также отметил, что каждая подобная неточность - это упущенное время, неверные диагнозы и ошибки при лечении.