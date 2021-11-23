Медведев: Российским производителям медоборудования нужна поддержка

Российским производителям медицинского оборудования нужна поддержка, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"В некоторых видах оборудования доля импортных поставок доходит до 90%, и это создает крайне опасную степень зависимости от такого рода поставщиков и ведет к увеличению расходов, а также повышает риски, связанные с санкционной политикой зарубежных государств в отношении нашей страны", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

Замглавы Совбеза предупредил, что сложившаяся ситуация ведет к увеличению расходов, поскольку зарубежное оборудование приобретается за иностранную валюту.

По его мнению, нужно активнее поддерживать отечественные компании в сфере медицины и фармацевтики, повышать их конкурентоспособность, информировать организации о возможностях наших производителей.