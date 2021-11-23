Минцифры планирует собрать всю биометрию в Единую биометрическую систему

Минцифры планирует обязать всех коммерческих операторов биометрических данных работать в рамках государственной Единой биометрической системы (ЕБС).

Операторы биометрических данных, такие как банки, ранее собиравшие биометрию пользователей для своих целей, должны будут работать с ЕБС, об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Они не смогут собирать первичные данные самостоятельно, а будут получать только обработанную информацию и только с согласия гражданина.

"Архитектура будет выглядеть так, что гражданин сдает биометрические данные в Единую государственную систему, а коммерческие операторы смогут получить векторы этих данных с согласия гражданина. Все коммерческие операторы будут работать не с первичными данными, а с векторами, причем пользователь будет иметь возможность отозвать свое согласие", - пояснил Шадаев.

Оператором Единой биометрической системы выступает компания "Ростелеком". Ранее Минцифра предложила перевести ЕБС в разряд государственных информационных систем (ГИС). Как ожидается, это произойдет с 30 декабря 2021 года. Таким образом, ЕБС войдет состав элементов инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информсистем, которые используются для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.