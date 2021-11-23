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23.11.2021 13:22
Рубрика: Экономика

Минфин призвал систематизировать обязательное и добровольное медстрахование

Текст: Анастасия Алексеевских

В России должна быть введена систематизация услуг в рамках обязательного и добровольного медицинского страхования (ОМС и ДМС), сообщил на XI Международной конференции страховых брокеров заявил замдиректора департамента финансовой политики Минфина Роман Точилин.

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Он уточнил, что это предусмотрено Стратегией развития финансовых рынков (включая рынок страхования) до 2030 год, подготовленной Минфином и ЦБ, и назвал это "амбициозной целью".

"Нужно, чтобы эти две системы не конкурировали, а дополняли друг друга, - отметил Точилин. - Хватит ли нам на реализацию этой цели десяти лет это, конечно, вопрос, но какие-то шаги в этом направлении уже стоит делать".

Он отдельно остановился на развитии сегмента ОМС.

"Мы будем поддерживать участие страховых медицинских организаций в этом сегменте рынка, чтобы сохранить ту страховую составляющую, которая там есть, а в идеале и развить страховые принципы в данной системе, чтобы она не превратилась в исключительно административно-распределительную систему, - указал Точилин. - Возможно, имеет смысл внедрение определенных пилотных проектов в сфере ОМС, чтобы на примере нескольких регионов посмотреть, каким образом будет эта система функционировать при большей страховой составляющей".

Экономика Страхование Правительство Минфин Реформа системы медицинского страхования

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