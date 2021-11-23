Минфин призвал систематизировать обязательное и добровольное медстрахование

В России должна быть введена систематизация услуг в рамках обязательного и добровольного медицинского страхования (ОМС и ДМС), сообщил на XI Международной конференции страховых брокеров заявил замдиректора департамента финансовой политики Минфина Роман Точилин.

Он уточнил, что это предусмотрено Стратегией развития финансовых рынков (включая рынок страхования) до 2030 год, подготовленной Минфином и ЦБ, и назвал это "амбициозной целью".

"Нужно, чтобы эти две системы не конкурировали, а дополняли друг друга, - отметил Точилин. - Хватит ли нам на реализацию этой цели десяти лет это, конечно, вопрос, но какие-то шаги в этом направлении уже стоит делать".

Он отдельно остановился на развитии сегмента ОМС.

"Мы будем поддерживать участие страховых медицинских организаций в этом сегменте рынка, чтобы сохранить ту страховую составляющую, которая там есть, а в идеале и развить страховые принципы в данной системе, чтобы она не превратилась в исключительно административно-распределительную систему, - указал Точилин. - Возможно, имеет смысл внедрение определенных пилотных проектов в сфере ОМС, чтобы на примере нескольких регионов посмотреть, каким образом будет эта система функционировать при большей страховой составляющей".