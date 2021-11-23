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Рубрика: В мире

Минобороны Армении и Азербайджана предотвратят конфликты с помощью прямой связи

Текст: Александр Саможнев

Министры обороны Армении и Азербайджана установили оперативную связь друг с другом для предотвращения инцидентов, сообщил премьер-министр Никол Пашинян.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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По его словам, ранее возникла идея об установлении такой связи, цель которой предотвращать столкновения. "Я дал свое согласие, это стабилизирует ситуацию в регионе. Такого раньше не было", - уточнил Пашинян.

Премьер Армении заявил, что в ходе боев 16 ноября на границе с Азербайджаном попали в плен 32 армянских военных. Ранее сообщалось, что в боестолкновении 16 ноября погибли шесть армянских военных, связь с 24 солдатами была потеряна​​​.

Конфликт был исчерпан после консультаций министра обороны РФ Сергея Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами. Бои в районе горы Килисали прекратились, ситуация нормализовалась и находится под контролем, информировали в российском оборонном ведомстве.

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