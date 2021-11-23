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Текст:   Марина Трубилина 
02:15 23.11.2021

Минстрой представил законопроект об ИЖС

Законопроект об индивидуальном жилищном строительстве и использовании при этом счетов эскроу разработал Минстрой.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Законопроект должен урегулировать отношения, связанные с привлечением средств граждан и юрлиц для строительства малоэтажного жилья и возникновением прав собственности на жилые здания и общее имущество в малоэтажных поселках.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Сделок с эскроу-счетами стало почти втрое больше

Поправками в Градостроительный кодекс и ряд других законов формируется прозрачный и защищенный правовыми средствами сектор ипотечного кредитования в сфере малоэтажного строительства, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Привлекать средства граждан застройщики смогут по аналогии с долевым строительством многоэтажных домов. Все расчеты в связи с привлечением средств застройщик и покупатели жилья обязаны проводить через уполномоченные банки и с использованием эскроу-счетов.

Предусматривается возникновение режима имущества общего пользования на праве общей долевой собственности в отношении некоторых расположенных в пределах территории малоэтажной застройки объектов. Это могут быть объекты инженерно-технической и транспортной инфраструктуры, предназначенные для обслуживания домов данного жилого комплекса, в их числе котельные, водонапорные башни, тепловые пункты, проезды, велосипедные дорожки, пешеходные переходы, тротуары, элементы благоустройства, детские и спортивные площадки, места отдыха, парковочные площадки, площадки для мусорных контейнеров. При этом собственники индивидуальных жилых домов несут бремя расходов на содержание общего имущества.

Принятие законопроекта должно упростить возведение индивидуального жилья и способствовать росту объемов ежегодного ввода таких домов до 50 миллионов квадратных метров к 2030 году, как установлено в нацпроекте "Жилье и городская среда".

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