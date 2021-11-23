Мишустин: Цифровизация влияет на телеиндустрию, меняя рынок медиапотребления

Цифровые технологии проникают во все процессы работы телеиндустрии, меняя рынок медиапотребления, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в приветствии участникам XXV Международного конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей. Он проходит в Москве 23-24 ноября.

"Если еще относительно недавно основной задачей телевидения была доставка качественного изображения и звука для каждого жителя страны, независимо от того, где он живет, то теперь она усложняется вопросом выбора, - подчеркнул глава правительства. - Каким способом это делать - через телевизионный канал или цифровую платформу. И продолжат ли эти два направления дополнять друг друга или станут развиваться самостоятельно".

По словам Мишустина, в прошлом году телевещателям пришлось оперативно реагировать на быстрые изменения в отрасли, проявлять гибкость в подходах, находить нестандартные решения. В результате, говорится в телеграмме, многие открыли для себя новые возможности и инструменты взаимодействия со зрителем, смогли не только перестроиться и остаться на медиарынке, но и продолжили развиваться и двигаться вперед.