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23.11.2021 22:45
Рубрика: Власть

Мишустин: Коллективный иммунитет по стране чуть выше 50%, этого недостаточно

Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Столичный выпуск № 266(8617)
В правительстве обсудят предложение по QR-кодам для граждан, перенесшим коронавирус без обращения к врачам и имеющим высокий титр антител, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин пообещал подумать над предложением по QR-кодам для граждан с высоким титром антител. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин пообещал подумать над предложением по QR-кодам для граждан с высоким титром антител. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин пообещал подумать над предложением по QR-кодам для граждан с высоким титром антител. Фото: РИА Новости

Глава кабинета министров провел 23 ноября президиум Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 и сообщил о выделении еще почти пяти миллиардов рублей на поставку в регионы медицинских препаратов для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, проходящих лечение в больницах. "Это в том числе незарегистрированные в России лекарства, и некоторые из них особенно нужны людям, которые тяжело переносят болезнь. Планируется, что партии таких медикаментов поступят в медицинские учреждения до конца года", - уточнил Мишустин.

Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин: Жизненно необходимые препараты должны быть доступны людям

Также внесены изменения в Программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021-2023 годы. Они прописывают ситуации, когда можно пройти ПЦР-тестирование бесплатно по полису обязательного медстрахования. "Прежде всего - в тех случаях, когда есть симптомы ОРВИ или ковида, а также после экспресс-исследований, чтобы подтвердить диагноз, и для оценки эффективности лечения этого заболевания, когда нужно убедиться, что человек окончательно выздоровел", - пояснил премьер.

По словам главы правительства, важно, чтобы как можно больше людей проходили тестирование. Роспотребнадзор ранее установил ежедневную минимальную норму в 300 тестов на 100 тысяч человек. "Прошу все субъекты Российской Федерации отнестись к этому очень внимательно", - обратился Михаил Мишустин к регионам.

Пока что к этому уровню подтянулись не все. В 28 регионах показатель не достигнут, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, а в некоторых он меньше 250 на 100 тысяч. Это Северная Осетия, Башкортостан, Кабардино-Балкария, Крым, Чувашия, Оренбургская, Сахалинская, Омская области и Краснодарский край.

Заболеваемость коронавирусом снижается вторую неделю подряд, сказала Главный санитарный врач страны. За прошедшую неделю еще на 6,5 процента. Рост заболеваемости, по словам Поповой, сохраняется пока в 18 регионах. Благодаря принимаемым мерам в 3,6 раза увеличилось число регионов, где отмечается снижение. Стабилизация фиксируется в 34 субъектах РФ.

Премьер попросил регионы внимательно отнестись к рекомендации Роспотребнадзора ежедневно проводить минимум 300 ПЦР-тестов на 100 тысяч человек

- Наименьшие темпы снижения мы наблюдаем в возрастной группе 65 лет и старше. Здесь ситуация практически не меняется, - добавила глава Роспотребнадзора.

Под наблюдением врачей остаются 1,072 миллиона человек, доложил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Это на 14 процентов меньше, чем неделей ранее. "Несмотря на снижение активных случаев, мы все еще на очень высоких показателях. Пациентов много. Более 860 тысяч пациентов наши врачи ведут амбулаторно и более 212 тысяч пациентов лечатся в стационарах", - сказал глава минздрава. По стране развернуто 273 тысячи специализированных коек. За прошедшую неделю 19 тысяч коек вернули в общую сеть здравоохранения для оказания плановой помощи.

Особое внимание медики уделяют болеющим детям - более 31 тысячи находятся под наблюдением. За все время пандемии медпомощь была оказана почти полутора миллионам детей, добавил Мурашко.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Вакцинацию за сутки в среднем проходят более 500 тысяч граждан. "За прошедшую неделю вакцинировано 3 миллиона 163 тысячи человек", - заявил министр. Доля вакцинированных среди граждан старше 60 лет также подросла, составляет почти 55 процентов. "Видим, что вакцинация - это реальный путь для профилактики и тяжелого течения, и профилактики развития инфекционного процесса заболеваемости", - заключил глава минздрава.

Уровень коллективного иммунитета против коронавируса немногим превышает 50 процентов, обратил внимание Михаил Мишустин. "Этого недостаточно, и надо наращивать темпы вакцинации", - указал он губернаторам.

Глава кабинета министров призвал их держать борьбу с распространением заболевания под личным контролем. "Сейчас главное - это вовремя выявлять заболевания, оказывать пациентам качественную помощь, а для этого нужно формировать запасы медикаментов, чтобы они всегда были в наличии", - сказал Мишустин.

Еще он обещал подумать над предложением по QR-кодам для граждан, переболевших ковидом в легкой форме и имеющих высокий титр антител, но не прививавшихся. "Мне кажется, что было бы правильно на федеральном уровне разработать такой порядок", - предложил губернатор Амурской области Василий Орлов. Это, по его словам, в значительной степени снизило бы общественный резонанс по теме вакцинации, в том числе разгрузило систему здравоохранения и позволило сэкономить бюджетные средства, которые сегодня направляют на прививку.

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