Мишустин: ПЦР-тесты можно будет делать по полису ОМС в течение двух лет

ПЦР-тесты на новую коронавирусную инфекцию можно будет делать по полису обязательного медицинского страхования на протяжении следующих двух лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Прежде всего - в тех случаях, когда есть симптомы ОРВИ или ковида, а также после экспресс-исследований, чтобы подтвердить диагноз, и для оценки эффективности лечения этого заболевания, когда нужно убедиться, что человек окончательно выздоровел", - заявил он на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. Необходимые изменения внесены в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

По словам главы правительства, важно, чтобы как можно больше людей проходило тестирование. Роспотребнадзор ранее установил ежедневную минимальную норму в 300 тестов ежедневно на 100 тысяч человек.

"Прошу все субъекты Российской Федерации отнестись к этому очень внимательно", - обратился Мишустин к регионам.