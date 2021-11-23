Мишустин: Уровень коллективного иммунитета к COVID в РФ немногим выше 50%

Уровень коллективного иммунитета против коронавируса в целом по стране немногим превышает 50 процентов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Этого недостаточно, и надо наращивать темпы вакцинации", - указал он губернаторам на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Глава кабинета министров призвал руководителей субъектов Федерации держать борьбу с распространением заболевания под личным контролем. "Сейчас главное - это вовремя выявлять заболевания, оказывать пациентам качественную помощь, а для этого нужно формировать запасы медикаментов, чтобы они всегда были в наличии", - сказал Мишустин.