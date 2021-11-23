Молдавия обещает вовремя рассчитаться за российский газ

Правительство выделит средства компании "Молдовгаз" для оплаты долга за поставленный российский газ, заявил вице-премьер и министр инфраструктуры Андрей Спыну.

По его словам, решением комиссии по чрезвычайным ситуациям из бюджета было выделено 1,7 миллиарда долларов, из них 1,4 миллиарда передадут "Молдовагазу". Парламент в четверг одобрит это решение в финальном чтении. Однако нужно больше времени, чтобы деньги перевели в соответствии с законом. Для этого были приняты поправки в бюджете.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов пояснил ситуацию, что поставки газа будут прекращены через 48 часов, если не поступит приходившийся на 22 ноября платеж по текущим обязательствам.

В этой связи руководитель "Молдовагаза" Вадим Чебан обратился к правительству за займом в размере около 74 миллионов долларов для совершения трансакции.

Напомним, Молдавия 29 октября продлила контракт с "Газпромом" на пять лет при условии 100-процентной оплаты полученного газа.