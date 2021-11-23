Закон города Москвы от 10 ноября 2021 года № 31 "О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Статья 1. Основные характеристики бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (далее - Фонд) на 2022 год:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 359 546 771,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 296 331 688,7 тыс. рублей, бюджета города Москвы в сумме 30 188 425,4 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 31 922 415,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 359 546 771,4 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 377 586 958,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 312 555 409,0 тыс. рублей, бюджета города Москвы в сумме 30 188 425,4 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 33 678 148,5 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 398 141 089,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 331 053 795,4 тыс. рублей, бюджета города Москвы в сумме 30 188 425,4 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 35 665 159,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 377 586 958,3 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 398 141 089,2 тыс. рублей.

Статья 2. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Закону, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

2. Установить, что межбюджетные трансферты, получаемые в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направляются:

1) из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, из федерального бюджета:

а) на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования;

б) в случае принятия Правительством Российской Федерации нормативного правового акта, предусматривающего предоставление межбюджетного трансферта, на цели, определенные в данном акте;

2) из бюджета города Москвы:

а) на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования города Москвы в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования;

б) на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования;

в) на оплату медицинской помощи, оказанной гражданам, не идентифицированным и не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, при заболеваниях и состояниях, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, в целях реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве;

г) в случае принятия Правительством Российской Федерации нормативного правового акта, предусматривающего предоставление межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету города Москвы в целях финансового обеспечения расходных обязательств города Москвы по предоставлению межбюджетного трансферта Фонду, на цели, определенные в данном акте;

д) в случае принятия Правительством Москвы нормативного правового акта, предусматривающего предоставление межбюджетного трансферта, на цели, определенные в данном акте;

е) на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих;

3) из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации на оплату медицинской помощи, оказанной в городе Москве застрахованным лицам по обязательному медицинскому страхованию в других субъектах Российской Федерации.

Статья 4. Нормированный страховой запас Фонда на 2022 год

1. В процессе исполнения бюджета Фонда формируется нормированный страховой запас Фонда, включающий средства:

1) для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования города Москвы;

2) для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) для финансового обеспечения мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования города Москвы, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

2. Нормированный страховой запас Фонда в части средств, направляемых на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования города Москвы, а также на осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, формируется за счет доходов бюджета Фонда на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования города Москвы, указанных в части 1 статьи 6 настоящего Закона, в размере, не превышающем 26 495 254,7 тыс. рублей.

3. Нормированный страховой запас Фонда в части средств, направляемых на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, формируется за счет средств от применения в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи.

4. Средства для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, а также для финансового обеспечения мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования города Москвы, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, формируются в составе средств нормированного страхового запаса Фонда.

5. Общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, не должен превышать среднемесячный размер планируемых поступлений средств Фонда на 2022 год.

Статья 5. Особенности исполнения бюджета Фонда

Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда является:

1) поступление доходов на счета по учету средств обязательного медицинского страхования сверх объема, утвержденного пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона;

2) поступление субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе их остатки, и остатки сформированных средств нормированного страхового запаса Фонда в части средств, направляемых на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, не использованные на 1 января 2022 года, получаемых в процессе исполнения бюджета Фонда сверх объема, утвержденного пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, направляемых на увеличение расходов бюджета Фонда в соответствии с целями предоставления субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

Статья 6. Особенности установления расходов бюджета Фонда в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования города Москвы на 2022 год в сумме 317 943 056,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 334 151 038,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 352 639 009,2 тыс. рублей.

2. Установить, что в 2022 году средства бюджета Фонда направляются на ведение дел по обязательному медицинскому страхованию страховыми медицинскими организациями, участвующими в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования города Москвы, в размере 0,8 процента от суммы средств, поступивших в страховые медицинские организации по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Мэр Москвы С.С.Собянин







