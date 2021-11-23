Мурашко: Общее число пациентов с ковидом в РФ снизилось на 14%

За прошлую неделю общее количество наблюдаемых врачами пациентов с новой коронавирусной инфекцией снизилось на 14 процентов до 1 миллиона 72 тысяч, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Несмотря на снижение активных случаев, мы все еще на очень высоких показателях. Пациентов много. Более 860 тысяч пациентов наши врачи ведут амбулаторно и более 212 тысяч пациентов лечатся в стационарах", - сказал он на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Всего по стране развернуто 273 тысячи специализированных коек. За прошедшую неделю 19 тысяч коек вернули в общую сеть здравоохранения для оказания плановой помощи пациентам.