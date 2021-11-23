Мурашко: Средний темп вакцинации составляет более 500 тыс. человек в сутки

Средний темп вакцинации населения против коронавируса сегодня составляет более 500 тысяч человек в сутки, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"За прошедшую неделю вакцинировано 3 миллиона 163 тысячи человек", - сообщил он на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. Доля вакцинированных среди граждан старше 60 лет также подросла, составляет почти 55 процентов.

"Видим, что вакцинация - это реальный путь для профилактики и тяжелого течения, и профилактики развития инфекционного процесса заболеваемости", - заключил глава Минздрава.