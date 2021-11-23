На уплату налогов на землю, квартиру и машину осталась неделя

Новости

Госдума: На соцполитику будет выделено более 18 трлн рублей 19:29
США ввели санкции против связанных с "Северным потоком-2" фирмы и судна 19:23
"Газпром": Сланцевый газ приобретает статус "грязного" источника энергии 19:07
Экс-замначальника инженерных войск Аллахвердиеву продлили срок ареста 18:56
ВОЗ: Беженцам в Беларуси оказывается вся необходимая помощь 18:54
Пациентов с COVID-19 из Нидерландов начали перевозить в Германию 18:42
Молдавия обещает вовремя рассчитаться за российский газ 18:35
Посол РФ в Гане Сергей Бердников будет выполнять те же функции в Либерии 18:22
Путин поздравил президента Болгарии Радева с переизбранием 18:18
В Москве разработали проект климатической стратегии 18:17
В Дагестане ликвидирована мастерская по переделке оружия 18:05
Мишустин обещал продумать идею QR-кодов для переболевших ковидом в легкой форме 18:01
Путин поручил наградить победителей чемпионата WorldSkills в Австрии 17:55
Госдеп не советует американцам летать в Германию 17:54
Мишустин: Уровень коллективного иммунитета к COVID в РФ немногим выше 50% 17:49
В Москве женщину арестовали за продажу младенца 17:49
Два человека погибли в результате взрывов на фабрике под Белградом 17:48
БЕЛАЗ наметил новые горизонты развития в горнодобывающей промышленности 17:42
Гала-концертом в Сараево завершились Дни российской культуры в Боснии 17:41
Мурашко: Под наблюдением врачей остаются более 31 тысячи детей 17:39
Китай и РФ продлят соглашение об уведомлениях о пусках баллистических ракет 17:39
Медведев: Российским производителям медоборудования нужна поддержка 17:38
Попова: В 28 регионах не выполняется норма по тестированию на COVID-19 17:36
Экипажам разрешат сдерживать авиадебоширов спецсредствами 17:32
В Сирии обстреляли американскую военную базу 17:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Авиабилетам предрекли подорожание из-за новых издержек авиакомпаний
Авиабилетам предрекли подорожание из-за новых издержек авиакомпаний
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
23.11.2021 18:40
Рубрика: Экономика

На уплату налогов на землю, квартиру и машину осталась неделя

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 266(8617)
До 1 декабря россияне должны заплатить имущественные налоги за 2020 год. Речь об уплате налогов на имущество и землю, а также о транспортном налоге. Таким образом, вопрос затрагивает огромное число людей: собственников квартир, комнат, домов, земельных участков и транспортных средств.

Физлицам эти налоги начисляются налоговой инспекцией на основании данных об имуществе. Учитываются сведения об имуществе, кадастровой стоимости земли и строений, мощности двигателя автомобиля, периоде владения, коэффициентах, ставках, вычетах и льготах. Оплатить налоги можно с помощью сервиса "Заплати налоги" или в "Личном кабинете налогоплательщика" на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). "Достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнеров ФНС России, в том числе по QR- или штрихкоду платежа. Уплатить налоги также можно в банке, в кассах местных администраций, на почте или в уполномоченном МФЦ без комиссии", - говорится в сообщении ФНС. Суммы к уплате указаны в налоговых уведомлениях. Это не рекомендуемые, не добровольные, а обязательные платежи.

Фото: РИА Новости
Владимир Путин обсудил с главой ФНС собираемость налогов

Со 2 декабря начисления становятся задолженностью, кроме того, будут идти пени. В этом случае налоговый орган направит требование об уплате просроченного налога, подчеркивают в ФНС. "Если должник его не исполнит, налоговый орган обратится в суд. Далее долг будут взыскивать приставы, которые могут принять ограничительные меры, например, заблокировать банковский счет должника или арестовать и принудительно реализовать его имущество", - отмечают в ФНС.

Если плательщик до сих пор не получил уведомление об уплате налогов и у него нет освобождающих от имущественных налогов льгот, нужно обратиться в любую налоговую инспекцию, уполномоченный МФЦ или направить заявление через "Личный кабинет налогоплательщика", пояснили в ФНС.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС

Главное сегодня

Госдума приняла новый бюджет с учетом поправок Владимира Путина
Мурашко: Общее число пациентов с ковидом в РФ снизилось на 14%
Молдавия обещает вовремя рассчитаться за российский газ
Путин, Алиев и Пашинян встретятся в Сочи 26 ноября
Бастрыкин призвал возродить советское образование
В Минтруде пояснили, на что повлияет рост прожиточного минимума и МРОТ
Юрист рассказал, может ли работник узнать информацию о зарплате коллег