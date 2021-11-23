На уплату налогов на землю, квартиру и машину осталась неделя

До 1 декабря россияне должны заплатить имущественные налоги за 2020 год. Речь об уплате налогов на имущество и землю, а также о транспортном налоге. Таким образом, вопрос затрагивает огромное число людей: собственников квартир, комнат, домов, земельных участков и транспортных средств.

Физлицам эти налоги начисляются налоговой инспекцией на основании данных об имуществе. Учитываются сведения об имуществе, кадастровой стоимости земли и строений, мощности двигателя автомобиля, периоде владения, коэффициентах, ставках, вычетах и льготах. Оплатить налоги можно с помощью сервиса "Заплати налоги" или в "Личном кабинете налогоплательщика" на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). "Достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнеров ФНС России, в том числе по QR- или штрихкоду платежа. Уплатить налоги также можно в банке, в кассах местных администраций, на почте или в уполномоченном МФЦ без комиссии", - говорится в сообщении ФНС. Суммы к уплате указаны в налоговых уведомлениях. Это не рекомендуемые, не добровольные, а обязательные платежи.

Со 2 декабря начисления становятся задолженностью, кроме того, будут идти пени. В этом случае налоговый орган направит требование об уплате просроченного налога, подчеркивают в ФНС. "Если должник его не исполнит, налоговый орган обратится в суд. Далее долг будут взыскивать приставы, которые могут принять ограничительные меры, например, заблокировать банковский счет должника или арестовать и принудительно реализовать его имущество", - отмечают в ФНС.

Если плательщик до сих пор не получил уведомление об уплате налогов и у него нет освобождающих от имущественных налогов льгот, нужно обратиться в любую налоговую инспекцию, уполномоченный МФЦ или направить заявление через "Личный кабинет налогоплательщика", пояснили в ФНС.