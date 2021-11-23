Начальник Генштаба РФ обсудил международную безопасность с коллегой из США

Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов провел телефонный разговор со своим американским коллегой - председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли.

Как сообщили в российском оборонном ведомстве, Герасимов и Милли обсудили актуальные вопросы международной безопасности.

Ранее "РГ" сообщала о том, что российские военные фиксируют увеличение активности стратегических бомбардировщиков авиации ВВС США рядом с границами нашей страны. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, американцы в ходе учений отрабатывали нанесение условного ракетного удара по России.