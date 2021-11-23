Налоговая служба создаст систему блокчейн-доверенностей

Федеральная налоговая служба (ФНС) разработала систему машиночитаемых доверенностей на основе блокчейна, которая в будущем может заменить системы бумажного и электронного документооборота. "Если компания или человек выписывает доверенность, то больше не надо ее носить с собой по разным банкам и ведомствам", - заявил глава ФНС Даниил Егоров в интервью РБК.

По его словам, информация в блокчейн-среде будет доступна всем, кто захочет ее использовать. Это антикоррупционное отличие блокчейна от других систем защиты информации. ФНС давно тестирует решения в области блокчейна. Год назад ФНС и минфин обсудили применение блокчейна в проверке банками истории льготных кредитов у клиентов. Как заявлял Егоров, большинство финансовых данных нестабильны во времени, а в случае блокчейн-платформы они обновляются везде и одновременно.

Неизбежность отказа от бумажного документооборота отмечает пост-интернет-эксперт Антон Меркуров. "Бумажные доверенности - прошлый век, и блокчейн как технология, позволяющая создать неизменную историю тех или иных подтверждений, может являться решением", - сообщил Меркуров. Но консервативность пользователей может стать проблемой в том, что касается отказа от бумажных документов, отмечает Андрей Яблонских, президент Международной академии digital коммуникаций. "Люди привыкли к тому, что есть бумага с печатями. Но мы пользуемся госуслугами, заказываем справки в электронном виде. С доверенностями, я думаю, произойдет примерно также", - убежден Яблонских.