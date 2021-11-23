НАСА разобьет зонд об астероид для изменения траектории небесного тела

В США завершена подготовка к старту первой в истории космической миссии, призванной на практике отработать технологии защиты Земли от угрожающих ей астероидов. Главная цель реализуемого Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и знакового для всего человечества проекта - на значительном удалении от нашей планеты совершить столкновение управляемого зонда с небесным телом и тем самым изменить траекторию его движения.

Запуск миссии, получившей название DART (аббревиатура от английского - испытания по перенаправлению двойного астероида), намечен на поздний вечер 23 ноября (утро 24 ноября по мск). В случае, если все пойдет по плану и открывшееся пусковое окно будет успешно использовано (ранее запуск планировался 22 июля 2021 года), выведенный на орбиту Земли на ракете SpaceX Falcon 9 зонд DART развернет солнечные батареи, устремится в открытый космос, преодолеет 11 миллионов километров и к сентябрю 2022 года приблизится к своей цели. В качестве нее определена не представляющая непосредственную угрозу нашей планете астероидная система Дидим, состоящая из 780-метровой в диаметре скалы, вокруг которого вращается небольшой 160-метровый Диморфос. Именно в это небесное тело на скорости 6,6 километра в секунду с ювелирной точностью должен врезаться запущенный с Земли космический аппарат массой в полтонны.

По данным ресурса space.com, компьютерное моделирование столкновения и произведенные расчеты показали - кинетическое воздействие на Диморфос должно незначительно сместить его орбиту, что под воздействием гравитации со временем приведет к более серьезному отклонению траектории полета двойного астероида. За тем, как будет происходить этот процесс, в НАСА будут пристально следить через телескопы на Земле, ведь ранее ничего подобного в истории освоения человечеством космоса не предпринималось. По словам готовивших проект DART специалистов, с помощью данного эксперимента будут получены бесценные для проверки методов планетарной защиты данные. "Первое испытание - это проверка самой технологической способности поразить астероид. А второе - оценка реакции реального астероида на удар. Первый тест заканчивается, а второй начинается в тот момент, когда космический корабль разлетается на куски", - считает астрофизик НАСА Том Стэтлер.

Никакие ранее открытые крупные астероиды в ближайшие 100 лет Земле не угрожают

Отрадно, что, по данным агентства, никакие ранее открытые крупные астероиды в ближайшие 100 лет Земле не угрожают. Наиболее известным астрономам в этом плане является 560-метровый Бенну, риск столкновения с которым до 2300 года оценивается в 0,057%. Вместе с тем нельзя исключать, что в Солнечной системе могут находиться и неизвестные ученым крупные и средние космические скалы, к нежданному визиту которых необходимо подготовиться заранее. Тем более что время от времени к нам приближаются такие незваные гости, навивая невольные воспоминания об известном голливудском блокбастере "Армагеддон". Например, на днях стало известно, что в следующем месяце с нашей планетой сблизится астероид 4660 Nereus размером в 330 метров - уже 11 декабря он окажется на расстоянии около 3,9 миллиона километров от Земли, что по космическим меркам очень близко. В этой связи миссия DARTдолжна помочь колыбели человечества при необходимости "увернуться" от грозящей из Вселенной опасности.