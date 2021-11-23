Назарбаев передаст Токаеву пост главы партии "Нур Отан"

Пост главы правящей партии Казахстана "Нур Отан" (Свет отечества) перейдет к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Такое решение было принято первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым на расширенном заседании политсовета партии, сообщил Айдос Укибай, пресс-секретарь Назарбаева.

Как написал Укибай в своем Twitter, "в ходе расширенного заседания политического совета Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии "Нур Отан", подчеркнув, что партию должен возглавлять президент страны. Процедура передачи полномочий будет осуществляться в соответствии с уставом партии".

При этом Назарбаев продолжит возглавлять "Нур Отан" до проведения партийного съезда, на нем должен быть решен вопрос о передаче полномочий лидера, сообщил Укибай. Он также назвал это "логическим продолжением транзита власти".

При этом, отметил пресс-секретарь, вне зависимости от занимаемых должностей и регалий Назарбаев, которому исполнился 81 год, остается лидером нации. В марте 2019 года Назарбаев ушел с поста президента Казахстана, получив титул "елбасы" - главы нации. Он также сохранил за собой посты председателя Совбеза республики и лидера партии "Нур Отан".