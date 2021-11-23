Назван симптом "незаметно" развивающегося сахарного диабета

Часто сахарный диабет дает о себе знать, казалось бы, незначительными симптомами. Один из них - это галитоз, связанный с появлением неприятного запаха изо рта. Галитоз действительно может появляться на время после того, как человек поел лук, чеснок, блюдо со специями. Если же дискомфорт затягивается, то следует обратиться к медикам, предупредила стоматолог и терапевт Элина Хило в интервью KP.Ru.

В случае с подозрением на диабет дыхание имеет примесь запаха ацетона. Как его можно почувствовать наверняка? Поднесите ко рту зеркало, выдохните в него и сразу же вдохните. Именно это чувствуют люди, которые с вами общаются. Дело в том, что ацетоном начинает пахнуть, когда происходит токсическое воздействии глюкозы на организм, отметила врач.

Если же к неприятному запаху добавляются слабость, повышенная утомляемость, прибавка веса, нарушение сна, кожный зуд, сухость во рту, то вероятность того, что у вас явная проблема с высоким сахаром, сильно увеличивается.

Чтобы прояснить ситуацию, следует записаться к терапевту и сдать необходимые анализы. Если диагноз подтвердится, надо подключать к лечению эндокринолога.