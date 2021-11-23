Названы три наиболее популярные схемы работы мошенников

Новости

Директор Марины Хлебниковой рассказал о ее состоянии 12:07
Запущен проект "Видеоархив воспоминаний ветеранов Второй мировой войны" 12:01
Вышла биография знаменитого генерала и военспеца Якова Слащева-Крымского 11:59
В России снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом 11:51
Оперштаб: В Москве выявлено 2749 новых случаев COVID-19 11:50
Матвиенко: Призывы к бойкоту Олимпиады в Пекине недопустимы 11:49
Испанского премьера заставили выплатить штраф за нарушение закона о выборах 11:47
Фото: В Москве началось прощание с актером Валерием Гаркалиным 11:45
Эксперты пришли к выводу о спаде четвертой волны COVID-19 в РФ 11:40
Более сотни мигрантов покинули Беларусь через аэропорт Минска 11:23
Инвестиции в недвижимость бьют рекорды 11:05
Умер писатель Ной Гордон 11:02
Детали для "Бумеранга" начали производить на 3D-принтере 10:55
Водителю, въехавшему в Рождественский парад в Висконсине, предъявили обвинение 10:52
Попавшая в больницу Ольга Бузова ушла из Instagram 10:47
В Петербурге на пять рублей подорожает проезд в общественном транспорте 10:46
С 1 декабря в Сочи откроются новогодние пункты вакцинации 10:46
Выплаты клиентам "Музенидис Трэвел" не превысят 5 тысяч рублей на туриста 10:34
Траты на госзакупки в сфере науки выросли на 478% 10:22
В московском метро пассажир прыгнул на крышу поезда, чтобы не опоздать 10:11
Следующие подводные испытания "Циркона" могут пройти на АПЛ "Пермь" 09:58
Защитник Гавриков оформил первый дубль в НХЛ 09:48
Украинский эксперт: Киев не способен рассчитаться по долгам 09:48
Российские саперы разминируют закрытый в 1993 году аэропорт Сухума 09:47
В России разработали робота-полицейского 09:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Авиабилетам предрекли подорожание из-за новых издержек авиакомпаний
Авиабилетам предрекли подорожание из-за новых издержек авиакомпаний
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
23.11.2021 10:59
Рубрика: Происшествия

Названы три наиболее популярные схемы работы мошенников

Текст: Василий Кошкин
Эксперты проекта Народного фронта "За права заемщиков" подвели первые итоги работы платформы "Мошеловка", которая была создана полгода назад для сбора обращений россиян, пострадавших от действий мошенников. В исследовании (есть в распоряжении "Российской газеты") отмечается, что наиболее распространенным каналом связи между злоумышленником и жертвой является телефонный звонок - 59,2% всех обращений.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Наиболее популярными схемами работы мошенников стали звонок из "службы безопасности" банка, звонок из "полиции/прокуратуры" и обман на популярных торговых площадках.

Звонок из "службы безопасности" банка

В этих случаях злоумышленники звонят с номера, похожего на номер банка. После сообщения о "подозрительной операции" или о "сбое системы", мошенники просят назвать данные карты, CVV/CVC-код, код из SMS или пароль от банковского приложения.

"Никогда не сообщайте данные своей карты или пароли. Настоящий сотрудник банка не запрашивает данную информацию. Обращайте внимание на номер телефона звонящего. Как правило, представители банка звонят с коротких номеров", - рекомендуют эксперты.

Универсальный способ защиты в подобных случаях - немедленно прекратить общение с подозрительными лицами. В случае сомнений по поводу сохранности средств, следует позвонить в банк по номеру, указанному на карте.

Звонок из "полиции/прокуратуры"

Схема выглядит следующим образом - мошенник представляется сотрудником правоохранительных органов, который расследует дело в отношении сотрудника банка, получившего доступ к вашему счету. Чтобы "обеспечить безопасность денег", он предлагает перевести деньги на "специальный счет".

Схема защиты все та же - никогда не сообщайте данные своей карты или пароли и не совершайте никаких операций по инструкции звонящего.

Обман на популярных торговых площадках

С такой схемой сталкиваются как продавцы, так и покупатели. В первом случае мошенник под видом покупателя предлагает перевести беседу из внутреннего мессенджера торговой площадки в сторонний (например, WhatsApp).

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Минфин раскрыл детали идеи возврата денег жертвам мошенников

"Далее он разыгрывает легенду о том, что находится далеко и предлагает воспользоваться сервисом доставки, "разъясняя" продавцу, как он работает. После этого злоумышленник присылает ссылку на поддельный сайт, который выглядит в точности, как сайт площадки, а его адрес мимикрирует под оригинальный. На этом сайте предлагается ввести данные кредитной карты, включая CVV/CVC код, чтобы получить оплату за проданный товар. Как только жертва заполняет форму, деньги с ее карты списываются", - описали схему работы мошенников в Народном фронте.

Обман покупателя также начинается с попытки увести беседу в сторонний мессенджер. Как и в предыдущей схеме, разыгрывается легенда о том, что продавец сейчас далеко и может отправить товар только через сервис доставки.

После этого злоумышленник присылает ссылку на поддельный сайт, где предлагается ввести данные кредитной карты, включая CVV/CVC код, чтобы оплатить товар. Как только жертва заполняет форму, деньги с ее карты списываются.

Эксперты рекомендуют общаться с продавцом/покупателем только через встроенные мессенджеры, не переходить по присланным сторонним ссылкам или QR-кодам, а также оформлять сделку только через интерфейс площадки.

Происшествия Преступления Криминал Экономика Финансы

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 33 996 случаев COVID-19 в 85 регионах
Посол РФ прокомментировал угрозу США ввести новые санкции против "СП-2"
Эксперты пришли к выводу о спаде четвертой волны COVID-19 в РФ
CNN: США могут отправить на Украину военных советников и оружие
В Израиле официально началась вакцинация детей от коронавируса
Признание Валерия Рашкина: убил, не пил, но от медосвидетельствования отказался - лгал
Мошенники все чаще используют слово "ипотека" для кражи данных