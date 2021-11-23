Лаборатория IPChain вместе с Фондом "Сколково" и компанией G-Core Labs запустил новый акселератор для медиаиндустрии

Принять участие в акселераторе смогут команды от двух человек с проектами на уровне MVP (минимально жизнеспособный продукт), а также готовыми решениями и кейсами их внедрения или подтвержденными продажами. Среди приоритетных направлений технологии: искусственного интеллекта и машинного обучения (AI/ML) для сферы аудиовизуального контента, производства контента и его потоковой передачи (Content & Streaming), строительства инфраструктуры и кибербезопасности.

В январе 2022 года жюри подведет итоги и объявит отобранные проекты. Пятерка лучших будет удостоена грантов на сумму от 2 000 до 40 000 долларов на использование сверхбыстрой CDN, облачных сервисов, универсальной медиаплатформы, сервисов по защите от DDoS-атак. Сильнейшие команды получат возможность презентации своих проектов перед ведущими мировыми экспертами и потенциальными инвесторами на международном форуме по интеллектуальной собственности и креативным индустриям IPQuorum: Tech for Content 2022. Лидерам конкурса будет оказана методическая помощь при подготовке выхода на европейский рынок с предоставлением комплекса услуг по защите интеллектуальной собственности.

Участники акселератора вправе рассчитывать на долгосрочное партнерство с IPChain и G-Core Labs. Кроме того, победители смогут бесплатно принять участие в программе FAST TRACK -упрощенной процедуре получения резидентства "Сколково".

Алексей Каленчук, директор по акселерационным программам Кластера информационных технологий Фонда "Сколково": "Новый конкурс посвящен технологическим командам, работающим с аудиовизуальным контентом в любом его виде и на любом уровне: от инфраструктурного до прикладного. Два ключевых партнера конкурса готовы помочь стартапам не только своими непосредственными ресурсами - сетевой инфраструктурой и инструментами для защиты интеллектуальных прав, но еще и обеспечивают лучшим командам содействие в продвижении на российском и международном рынке. Это самый простой и эффективный способ для стартапа попасть в медиаиндустрию".

Валерия Брусникина, управляющая портфелем IT-проектов Ассоциации IPChain: "Российский рынок аудиовизуального контента демонстрирует уверенный рост. Наши фильмы и сериалы с каждым годом становятся качественнее и уже сегодня привлекают значительную аудиторию не только в России, но и за рубежом. Россия вошла в топ-10 стран - экспортеров сериалов. Благодаря стримингу производство сериалов и других медиапродуктов стало полноценной индустрией с миллиардными оборотами.

Бурное развитие отрасли ставит вопрос автоматизации всех этапов кинопроизводства - от продакшн до дистрибуции. Рынок остро нуждается в IT-решениях, позволяющих осуществлять производственные процессы, эффективно управлять нематериальными активами, бороться с пиратами. Мы создали этот акселератор для того, чтобы найти новые технологические решения, которые станут драйвером развития отрасли, помогут осуществить полноценную цифровую трансформацию в мире аудиовизуального контента".

Михаил Шурыгин, генеральный директор G-Core Labs в России и СНГ: "У стартапов море задач, среди которых нужно вовремя вычленить жизненно важные: поиск ресурсов, партнеров, менторов и клиентов. К счастью, в российской медиаиндустрии это уже не проблема, так как вместе с цифровой трансформацией отрасли активно выстраивается среда для развития рынка отраслевых инноваций. Программа Global Creative Industries Accelerator - еще один важный шаг в этом направлении, так как она ускорит развитие российских технологий работы с аудиовизуальным контентом и ответит сразу на все жизненно важные вопросы стартапов: поможет получить мощности и инфраструктурные решения, клиентов на локальном и европейских рынках, а также обратную связь от отраслевых экспертов".

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра "Сколково". Цель Фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности. Число резидентов "Сколково" уже превысило 3000. Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых для вывода разработок на российский и международный рынки. Статус резидента дает компании налоговые и таможенные льготы. В 2020 году выручка резидентов превысила 160 млрд рублей. С 2019 года закон позволяет любой организации, занимающейся исследовательской деятельностью на территории России, получить доступ ко всем сервисам и льготам Инновационного центра. На территории Инновационного центра "Сколково" расположен Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), входящий в топ-100 молодых университетов мира по версии Nature Indeх. Инфраструктуру Инновационного центра составляют, в частности, крупнейший в Европе технопарк и исследовательские центры индустриальных партнеров. В 2019 году в Инновационном центре открылось три новых партнерских R&D-центра - компаний "Сибур", ТМК и "Татнефть". На территории "Сколково" в общей сложности уже введено в эксплуатацию более 760 000 кв. м жилых кварталов, исследовательских и образовательных центров. Внебюджетные инвестиции в создание инфраструктуры превысили 100 млрд руб.

Ассоциация IPChain создана в 2017 году. Учредителями Ассоциации выступили Фонд "Сколково", Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики", Российский союз правообладателей (РСП), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российское Авторское Общество (РАО), Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС), банк "Новый век".

Главная задача Ассоциации - реализация проекта IPChain, нацеленного на формирование международной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности. В развитии сетевой "инфраструктуры доверия" принимают активное участие ведущие представители сферы интеллектуальной собственности.

Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Федеральный институт промышленной собственности, Суд по интеллектуальным правам (СИП). Ассоциация выступает официальным партнером Фонда "Сколково". Международный проект IPChain является унифицированным решением для сферы интеллектуальной собственности. Он открывает возможности сотрудничества с широчайшим спектром представителей из различных отраслей экономики.

Ассоциация IPChain - официальный член глобального блокчейн-консорциума Hyperledger, созданного Linux Foundation для продвижения кросс-индустриальных блокчейн-технологий.

В 2019 году Ассоциация IPChain стала членом Европейской LegalTech Ассоциации ELTA (European Legal Technology Association) - объединения ведущих европейских юридических и технологических компаний, стартапов и консорциумов разработчиков, и Азиатско-Тихоокеанской Ассоциации инноваций и технологий в юридической сфере ALITA (Asia-Pacific Legal Innovation and Technology Association).

Проект IPChain уже объединяет свыше двух десятков крупнейших организаций, аккумулирующих и производящих объекты интеллектуальной собственности.

В июне 2021 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о создании общественно-государственной организации "Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности". В функции Центра будет входить сопровождение подключения к инфраструктуре IPChain корпоративных и публичных сервисов и платформ, принадлежащих частным компаниям и компаниям с государственным участием.

Компания G-Core Labs - это мировой облачный и edge-лидер в решениях по доставке контента, услугах публичного облака, хостинга и безопасности для любого бизнеса, чья глобальная инфраструктура вошла в Книгу рекордов Гиннесса. G-Core Labs предоставляет широкий спектр услуг для клиентов любых отраслей, развивающих свой бизнес в онлайне. В числе сервисов компании - публичное облако, управляемый хостинг, сеть доставки контента (content delivery network - CDN), передовая стриминговая платформа для профессиональных трансляций и стриминга любой сложности, защита от DDoS-атак любого уровня, защита от вредоносных ботов, облачное хранение контента и др. G-Core Labs построила собственную глобальную инфраструктуру на всех континентах с лучшими показателями производительности CDN в Европе, России и СНГ. Сеть насчитывает 120+ точек присутствия, расположенных в более чем 100 городах по всему миру в надежных data-центрах уровня Tier III и Tier IV.