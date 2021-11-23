"Один из сильнейших ядов": какой орех нельзя есть в сыром виде

Миндаль перед употреблением необходимо подвергать термической обработке, иначе популярный продукт станет опасным. Об этом заявила в своем Instagram диетолог Светлана Фус.

"В миндале содержится цианогликозид амигдалин (3-5%), продукты распада которого придают ореху специфический миндальный запах и горечь, и выделяется синильная кислота - один из сильнейших ядов", - пояснила специалист.

Также она посоветовала покупать орехи (не только миндаль) в скорлупе. По словам диетолога, она защищает ценные жиры и витамин Е от окисления. "Жиры в очищенных орехах быстро окисляются и приобретают вкус прогорклого масла", - добавила диетолог.

При этом большинство орехов лучше употреблять в сыром виде. При обработке следует отказаться от обжаривания, поскольку высокая температура разрушает жиры и снижает содержание витаминов.