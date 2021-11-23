Около 356 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии во вторник вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Там сказано, что за прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 31 военнослужащего. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте более 44 тысяч человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля свыше 148,1 тысячи человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1659 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 674 военнослужащих с COVID-19 лежат в ведомственных госпиталях. Десять заболевших лечат гражданские медики. Еще 975 человек изолированы на дому.

Сообщается, что четверо инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. У семи пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 54 человека с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 226 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи трехсот человек, 341 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 30 тыс. пациентов, из которых свыше 11,1 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 355 823 человека, сообщили в ведомстве.

"В соответствии с решением генерала армии С. К. Шойгу Минобороны России оказывает помощь в обеспечении кислородом медицинских учреждений муниципальной и государственной систем здравоохранения за счет производственных возможностей Воздушно-космических сил РФ. К настоящему времени для нужд регионов уже передано более 801 тонны жидкого кислорода", - отметили в Минобороны РФ.