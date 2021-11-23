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23.11.2021 09:00
Рубрика: Общество

Онкопациенты просят Минздрав создать для них запас инновационных препаратов для лечения COVID-19

Текст: Анастасия Камзолова
Всероссийская общественная организация помощи пациентам "Ассоциация онкологических пациентов "Здравствуй!" направила министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко обращение с просьбой организовать содействие в обеспечении пациентов с онкологическими заболеваниями препаратами для лечения COVID-19, в число которых входят нейтрализующие вирус моноклональные антитела. Минздрав включил эти препараты во временные рекомендации по лечению COVID-19, однако не все нуждающиеся в лечении сейчас имеют возможность их получить.

Авторы письма обращают внимание на тот факт, что некоторым категориям пациентов, например, больным со злокачественными новообразованиями, противопоказана вакцинация: они постоянно находятся на имунносупрессивной терапии, что повышает восприимчивость к инфекции COVID-19. По мнению президента пациентской организации "Здравствуй!" Ирины Борововой, снизить риск тяжелого течения коронавируса у таких пациентов могли бы инновационные препараты на основе моноклональных антител - касиривимаб+имдевимаб, бамланивимаб+этесевимаб, сотровимаб, регданвимаб.

В октябре Минздрав РФ выпустил 13-ю версию временных методических рекомендаций по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции. В ней уточнены возможности использования нейтрализующих моноклональных антител в терапии COVID-19. Минздрав определил приоритетные группы пациентов, которые считаются группами риска по тяжелому течению коронавируса. К категориям, выделенным минздравом, отнесены: люди с онкозаболеваниями; беременные и женщины в послеродовом периоде, имеющие хотя бы один фактор риска тяжелого течения COVID-19; пациенты старше 12 лет с первичными и вторичными иммунодефицитами (получающие системную иммуносупрессивную терапию, после трансплантации органов, с онкогематологическими заболеваниями) или сопутствующими заболеваниями (сахарный диабет 1 и 2 типа в тяжелой форме, хроническая болезнь почек, муковисцидоз, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), тяжелая бронхиальная астма); пациенты старше 65 лет, страдающие ожирением и хронической сердечной недостаточностью.

В сентябре международная группа экспертов Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала для некоторых категорий пациентов с COVID-19 лечение, основанное на использовании моноклональных антител против коронавируса. По их мнению, такое лечение в первую очередь необходимо пациентам с высоким риском госпитализации с тяжелой формой заболевания и тем, у кого не выработался собственный иммунный ответ на коронавирусную инфекцию.

В своих рекомендациях ВОЗ ссылается на ряд международных исследований об эффективности применения моноклональных антител. Например, согласно исследованию, опубликованному в авторитетном журнале The New England Journal of Medicine, введение пациентам на догоспитальном этапе моноклональных антител касиривимаба и имдевимаба снижало риск госпитализации или смерти от COVID-19 на 71% по сравнению с плацебо.

Это происходило благодаря достоверному уменьшению вирусной нагрузки SARS-CoV-2 в ходе лечения. Касиривимаб и имдевимаб - это моноклональные антитела, которые связываются со спайковым белком SARS-CoV-2, блокируя способность вируса инфицировать клетки. Введение антител помогает сформировать у пациента иммунитет к ковидной инфекции в очень короткий срок. Похожие результаты показало исследование однокомпонентного антитела сотровимаба - снижение риска госпитализации или смерти составило 79% по сравнению с плацебо в течение 29 дней после лечения.

Минздрав РФ в новых рекомендациях разрешил использование не зарегистрированных в России четырех нейтрализующих моноклональных антител при COVID-19: сотровимаб и регданвимаб (однокомпонентные препараты), бамланивимаб/этесевимаб и касиривимаб/имдевимаб (двухкомпонентные). Как отмечал в одном из своих интервью глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, подобные антитела схожи с теми, которые защищают от вируса и находятся в плазме переболевших, однако их производят генно-инженерным способом вне организма человека и в концентрированном виде. В этом случае пациент лишен риска получить чужеродные для него белки, способные вызвать нежелательные реакции в организме.

В Москве еще в сентябре начали применять новейшие препараты из группы моноклональных вируснейтрализующих антител. Однако сейчас, в условиях не спадающей пока пандемии, специалисты высказывают опасение о возникновении дефицита данных препаратов, следует из обращения Ирины Борововой. В своем обращении к министру здравоохранения ассоциация "Здравствуй" просит обратить внимание на необходимость создания стратегического запаса инновационных препаратов для лечения COVID-19. В связи с этим пациентская организация просит оперативно предпринять меры по планированию и заблаговременной закупке необходимых высокоэффективных лекарственных препаратов для обеспечения ими граждан.

"Проблема, связанная с организацией закупок, заключается в том, что это очень неповоротливый механизм. Это связано с планированием закупок, проведением конкурсных процедур, организацией поставок продукции. Препараты, которые применяются для лечения тяжелых форм ковида, не дешевые: стоимость за упаковку может исчисляться несколькими десятками тысяч рублей. Но применение таких препаратов, безусловно, оправдано, поскольку поддержание жизни человека в период острой фазы болезни в любом случае обойдется дороже", - комментирует директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Общество Здоровье

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