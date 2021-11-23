Определен лучший смартфон в мире. И это не Samsung

Обновился рейтинг самых высокопроизводительных смартфонов мире. Первое место в нем занял игровой аппарат Nubia Red Magic 6 Pro с максимальным результатом - 858734 балла.

На втором и третьем местах оказались Asus ROG Phone 5 и realme GT. В пятерку лучших также вошли vivo IQOO 7 и OnePlus 9 Pro. Остальные места в рейтинге десяти самых мощных девайсов достались Xiaomi Mi 11i, Asus ZenFone 8 Mini, Xiaomi Mi 11 Ultra, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G и Sony Xperya 1 III 5G.

Примечательно, что все они работают на топовом чипе Snapdragon 888 от Qualcomm, а максимальный объем оперативной памяти, который можно встретить в модификациях - 16 гигабайт.