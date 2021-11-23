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23.11.2021 09:32
Рубрика: Общество

Опрос: Врачи, учителя и спасатели названы самыми полезными профессиями

Текст: Владимир Емельяненко
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Врачи, учителя и спасатели приносят наибольшую пользу обществу. Таковы итоги опроса сервиса по поиску работы "Работа.ру". При этом четверо из пяти участников опроса высказали убеждение, что их профессия, не вошедшая в тройку лидеров, обязательно приносит пользу обществу.

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По итогам социологического исследования, 58% участников заявили, что максимальную пользу обществу приносят врачи. 40% опрошенных считают, что учителя "наиболее полезны и альтруистичны", 28% считают самым полезным для общества труд спасателей. Почти четверть участников исследования - 24% - назвали пожарных в числе наиболее полезных и опасных профессий, 18% сообщили, что полезной считают профессию ученого, 17% - строителя, 14% - инженера, 13% - водителя, 11% - военнослужащего, 10% - повара.

Все остальные профессии, их называлось много, набрали менее десяти процентов голосов. Правда, подавляющее большинство участников исследования (81%) высказали уверенность в том, что их профессия полезна для общества. При этом 90% указали, что именно востребованность профессии и польза обществу важны им при выборе профессии. 45% признались, что им даже пришлось менять профессиональные навыки, чтобы приносить больше пользы.

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