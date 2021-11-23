Пациентов с COVID-19 из Нидерландов начали перевозить в Германию

Все больше пациентов с коронавирусом из Нидерландов переводятся в немецкие больницы. Первая скорая помощь покинула Роттердам во вторник утром, сообщила пресс-секретарь национальной организации по распределению пациентов.

Пациент проходил лечение в отделении интенсивной терапии больницы в Роттердаме. Как сообщила пресс-секретарь, до конца вторника в Германию должна прибыть еще одна машина скорой помощи. Университетская больница Бергманшайль в Бохуме подтвердила госпитализацию 59-летнего мужчины, которому во второй половине дня пришлось провести искусственную вентиляцию легких в отделении интенсивной терапии, сообщает издание Аachener Zeitung. По словам пресс-секретаря учреждения Бергманшайль Робина Джоппа, в настоящее время в больнице проходят лечение 13 пациентов с коронавирусом, четверо из них - в отделении интенсивной терапии. В больницах земли Северный Рейн-Вестфалия зарезервированы места для 20 пациентов из Нидерландов. Пациенты перевозятся в специально оборудованных машинах скорой помощи (мобильные отделения интенсивной терапии) в сопровождении врача и медсестры.

Из-за быстро растущего числа инфекций и пациентов больницы в Нидерландах оказались полностью загружены. Врачи уже предупреждают о чрезвычайной ситуации в медицинских учреждениях. Во многих случаях необходимые операции, в том числе для онкологических или сердечных больных, откладывались из-за нехватки медперсонала. Пациенты с Covid были переведены в Германию во время первых волн пандемии в прошлом году. Семидневная заболеваемость в Нидерландах сейчас превышает 880 случаев.