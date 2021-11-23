Парламентарии России и Китая найдут общий ответ на санкции Запада

Москва и Пекин будут вместе противодействовать попыткам некоторых стран вбить клин между ними, уверена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Один из весомых инструментов для этого - парламентская дипломатия.

Вчера на заседании российско-китайской межпарламентской комиссии по сотрудничеству спикер Совфеда заявила, что недопустимо подменять общепризнанные нормы правилами, которые выдумало небольшое число стран на основе сиюминутных эгоистических интересов. "Некоторые из них откровенно пытаются вбить клин между Москвой и Пекином. Мы это прекрасно видим и вместе с нашими китайскими друзьями будем реагировать на это путем наращивания нашего взаимовыгодного взаимодействия", - сказала Матвиенко.

В Москве рассматривают санкционную политику со стороны США и ЕС как проявление недобросовестной конкуренции, чтобы замедлить технологическое и экономическое развитие. При этом пандемия коронавируса была использована как предлог для ничем не подкрепленных обвинений, в том числе по отношению к Китаю. Спикер СФ считает неприемлемыми призывы с высоких трибун к бойкоту зимней Олимпиады в Пекине. "Подобные высказывания противоречат духу парламентаризма, так же как и олимпийским принципам", - подчеркнула она. Россия готова оказать поддержку в реализации китайских научных проектов. Среди них, например, создание Международной научной лунной станции. А взаимодействие вузов Валентина Матвиенко назвала хорошим заделом для реализации дорожной карты по сотрудничеству в области науки, технологий и инноваций.

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу высказался за дальнейшее активное развитие взаимовыгодных отношений между приграничными регионами.

В отношениях России и Китая никто никого не сдерживает, никто не соревнуется и не соперничает, считает первый заместитель председателя Государственной Думы Иван Мельников. Он обратил внимание на то, что растет интерес к совместным проектам на евразийском пространстве, при этом повышается удельный вес инновационной составляющей. "Считаем очень правильной постановку вопроса о том, чтобы в рамках нашей комиссии организовать площадки для обсуждения проблематики стран Евразии и найти для этого соответствующий формат", - добавил Мельников.