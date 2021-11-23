Патрушев: В миграционном кризисе на белорусской границе виноват Запад

Слепили из Беларуси образ внешнего врага, якобы угрожающего спокойствию Европы. "Исходя из этой логики, можно сказать, что ветер дует потому, что деревья качаются", - заметил Патрушев. По его мнению, происходящее сегодня на белорусско-польской границе можно расценивать и как результат внешнего давления на Беларусь.

"Не получилось уничтожить руководство страны, погрузить страну в хаос, в протестные шествия, теперь пытаются наводнить государство мигрантами, подорвать систему социальной защиты и здравоохранения", - подытожил секретарь Совбеза РФ. По его данным, сейчас количество мигрантов на границе колеблется в пределах двух с половиной - трех тысяч человек, среди которых женщины и до 750 детей дошкольного возраста. По словам Патрушева, основное бремя заботы о них взяла на себя Беларусь.

Вместе с тем Евросоюз, обещавший построить лагеря для мигрантов, отказался от своей же инициативы. Он напомнил, что мигрантов на польской границе травят собаками, бесчеловечно поливают из водометов и отгораживают колючей проволокой, стреляют поверх голов, поднимают в воздух вертолеты, чтобы потоками воздуха разметать палатки.