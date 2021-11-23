Патрушев заявил, что миллионы украинцев могут начать искать приют в других странах

В любой момент на Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах. Об этом в интервью aif.ru заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его мнению, Запад фактически установил свой протекторат на Украине. Результатом этого стало разрушение экономики этой страны, а также доведение общества до бесправия, а отдельных слоев населения до нищеты. Все это как раз и может привести к катастрофе и миллионам беженцев. Что собственно уже произошло после свержения Саддама Хусейна в Ираке и убийства Муаммара Каддафи в Ливии. Как напомнил Патрушев, в Афганистане 20 лет насаждались чуждые этому государству порядки, а в результате - прозападный режим рухнул за несколько недель. В Сирии тоже хотели навести так называемый порядок, пытались физически устранить Башара Асада и чуть не породили глобальный террористический халифат.