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23.11.2021 16:22
Рубрика: Экономика

Под предлогом пандемии

Пересмотр условий кредитных договоров может сделать банковский сектор убыточным
Текст: Павел Арсеньев
Даже при минимальном масштабировании судебного решения по пересмотру существенных условий договора на основании обращения заемщика потери банковской системы могут составить до 100 млрд рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования макроэкономических последствий масштабирования отдельных решений арбитражных судов, проведенного Центром стратегических разработок (ЦСР) и Институтом региональных проблем (ИРП).

Поводом для исследования послужило вынесенное арбитражным судом решение в споре между банком непрофильных активов "Траст" и сетью кинотеатров "Синема Парк" о пересмотре условий уже заключенных кредитных договоров на основании статьи 451 Гражданского кодекса РФ. Существенным изменением обстоятельств суд признал факт распространения новой коронавирусной инфекции.

По расчетам ЦСР, объем кредитного портфеля, имеющего максимальное сходство с кредитами, по которым были приняты анализируемые судебные решения, составляет порядка 850 млрд рублей. Таким образом, даже при минимальном масштабировании судебного решения потери банковской системы могут составить до 100 млрд рублей.

В случае реализации максимально негативного сценария в течение нескольких лет банковское кредитование может стать убыточным. По расчетам Института региональных проблем, при экстраполяции данной практики на корпоративные кредиты и кредиты гражданам, условия которых могут быть пересмотрены по аналогии с изученным прецедентом, под требования о пересмотре условий договоров могут попасть кредиты на несопоставимо большую сумму.

Снижение процентной ставки может привести к обнулению прибыли банковской системы

"Объем кредитов населению составляет 24 трлн руб. Кредитный портфель бизнеса - 50 трлн. В итоге мы имеем 70 трлн, на которых так или иначе может сказаться эта проблема. Снижение процентной ставки при таком масштабировании будет означать обнуление банковской прибыли всей банковской системы России", - предупредил директор экономических программ ИРП Алексей Михайлов.

По расчетам ИРП, если пересмотр кредитных условий коснется даже 25% договоров, банковская деятельность может стать убыточной, что несет риски финансовой стабильности экономики в целом. По словам вице-президента Ассоциации Банков России Алексея Войлукова, этим может быть заложена "мина замедленного действия" на будущее. "Надо прорабатывать этот вопрос совместными усилиями, чтобы донести понимание до всего общества, и самое главное - до структур, которые принимают решение, в том числе судебной власти, в чем проблема таких некорректных решений", - считает эксперт.

"Главный риск - то, что если прецедент становится массовым, банки, естественно, будут закладывать его в процентную ставку по кредитам и учитывать этот риск во всей своей экономической деятельности. Выиграет ли от этого общество? Сомневаюсь", - резюмирует председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Экономика Финансы Банки Экономика Финансы Долги и кредиты

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