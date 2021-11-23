Песков не исключил новые волны коронавируса

Сейчас в России отмечается снижение цифр заболеваемости коронавирусом, но, скорее всего, предстоят новые волны, и важно поднимать уровень вакцинации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Пескова спросили, будут ли дополнительные ограничения, продление новогодних каникул в связи с пандемией, на что он ответил, что до каникул времени еще много. "Если смотреть на динамику цифр по ковиду в эти дни, есть динамика в сторону понижения", - оценил он.

"Скорее всего, впереди и нас, и европейцев ожидают новые волны", - продолжил пресс-секретарь президента. "У них напряженная ситуация, - заметил он. - Волны идут одна за другой, и все государства мира сталкиваются с одними и теми же проблемами - недостаточный уровень вакцинации и ревакцинации". "И все страны прикладывают неимоверные усилия, чтобы поднять этот уровень", - заключил Песков.