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23.11.2021 12:52
Рубрика: Власть

Песков: РФ обеспокоена планами Киева по силовому решению проблемы Донбасса

Текст: Кира Латухина
Россия не собирается ни на кого нападать и не строит агрессивных планов, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. А вот Киев готовит возможный силовой сценарий решения проблемы Донбасса, добавил он.

"Американские и украинские СМИ утверждают, что Россия готовится к агрессии, нападению. А мы утверждаем, что Украина планирует агрессивные действия против Донбасса", - подчеркнул Песков.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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"Неоднократно мы уже заявляли на самых разных уровнях, что Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает агрессивных планов. И совершенно неправильно заявлять об обратном и любые перемещения российских вооруженных сил по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами - это не так", - сказал пресс-секретарь президента. "Мы глубоко обеспокоены провокационными действиями со стороны украинских вооруженных сил на линии соприкосновения и подготовкой к возможному силовому решению проблемы Донбасса", - добавил он.

"До сих пор самопровозглашенные республики никак не провоцировали ситуацию", - заметил Песков, назвав в корне неправильной постановку вопроса, может ли Москва гарантировать отсутствие активизации боевых действий со стороны Донбасса. На Украину прибывают военные советники и системы вооружений из стран НАТО и это ведет к дальнейшему нагнетанию, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Наилучшие гарантии безопасности - реализация Минских договоренностей, сказал Песков в ответ на вопрос, как Украина может получить гарантии безопасности. "Отсутствие прогресса в их реализации - существенный раздражитель и триггер, который ведет к повышению напряженности в целом в Европе", - констатировал он.

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