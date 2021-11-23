Подписывать справку о заработке будет только руководитель организации

Подписывать справку о сумме заработка, которая выдается работнику в день увольнения, будет только работодатель, подпись главного бухгалтера станет не нужна. Проект приказа Минтруда об этом проходит общественное обсуждение.

"Из справки о сумме заработка будет исключена одна строка, содержащая реквизиты подписи главного бухгалтера. Это сделано для оптимизации бумажного документооборота. Работникам будет легче получить документ в организациях с централизованной бухгалтерией", - пояснили в пресс-службе министерства.

В ведомстве подчеркнули, что теперь в справке будет достаточно наличия печати и подписи руководителя организации, индивидуального предпринимателя или физического лица.

Справка о сумме заработка выдается работнику по письменному заявлению в день увольнения, но не позднее трех рабочих дней со дня обращения за ней. Она потребуется для расчета пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком на новом месте работы.