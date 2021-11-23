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23.11.2021 14:36
Рубрика: Экономика

Подписывать справку о заработке будет только руководитель организации

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Подписывать справку о сумме заработка, которая выдается работнику в день увольнения, будет только работодатель, подпись главного бухгалтера станет не нужна. Проект приказа Минтруда об этом проходит общественное обсуждение.

"Из справки о сумме заработка будет исключена одна строка, содержащая реквизиты подписи главного бухгалтера. Это сделано для оптимизации бумажного документооборота. Работникам будет легче получить документ в организациях с централизованной бухгалтерией", - пояснили в пресс-службе министерства.

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В ведомстве подчеркнули, что теперь в справке будет достаточно наличия печати и подписи руководителя организации, индивидуального предпринимателя или физического лица.

Справка о сумме заработка выдается работнику по письменному заявлению в день увольнения, но не позднее трех рабочих дней со дня обращения за ней. Она потребуется для расчета пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком на новом месте работы.

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