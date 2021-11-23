Покупателей коттеджей защитят от потери денег

Деньги, вложенные в покупку индивидуальных домов, будут защищены так же, как при покупке жилья в многоэтажке. Минстрой представил законопроект о малоэтажном строительстве и введении счетов эскроу на загородном рынке.

Законопроект должен урегулировать отношения, связанные с привлечением средств граждан и юрлиц для строительства малоэтажного жилья и с возникновением прав собственности на жилые здания и общее имущество в малоэтажных поселках, говорится в пояснительной записке к документу.

Рынок загородного жилья станет более прозрачным. Привлекать средства граждан для долевого строительства индивидуальных домов застройщик малоэтажного жилого комплекса сможет по аналогии с долевым строительством многоэтажных домов. Он должен будет утвердить проект планировки территории, проект межевания, зарегистрировать собственность на землю или договор аренды. Все расчеты застройщик и покупатель дома обязаны будут проводить через уполномоченные банки и с использованием счетов эскроу. То есть деньги застройщик будет получать после того, как достроит здание. Это устраняет риск потери денег покупателем и снижает вероятность появления заброшенных недостроев.

Городские застройщики уже привыкли к счетам эскроу, говорит руководитель "Форумхауса" Алексей Кутейников. Для участников же загородного рынка это нечто новое. "Не думаю, что само по себе появление счетов эскроу как-то повлияет на спрос и стоимость строительства домов в краткосрочной перспективе. Счета эскроу - это инфраструктурный элемент, который поможет увеличить прозрачность рынка и снизит риски для покупателей. Радикально изменить спрос на загородные дома может только субсидированная процентная ставка по ипотеке", - считает он.

Введение проектного финансирования может спровоцировать рост цен на дома, отмечает замгендиректора компании "Kaskad Недвижимость" Ольга Магилина. В такой ситуации девелоперам проще строить дома за свой счет и продавать уже готовыми, говорит она. То есть более низких цен для покупателя "на стадии строительства" ожидать не стоит. В ближайшее время на загородный рынок планируется выход крупных компаний, занимавшихся строительством городских многоквартирных домов, это увеличит предложение. "Скорее всего, мы столкнемся с плавным ростом цен в сегменте, как это уже происходило с многоэтажками", - считает она.

Детские площадки и котельные станут общей собственностью жителей

Кроме того, законопроектом упорядочивается использование общего имущества на территории загородных поселков. Застройщик может строить общее имущество, только если позже оно будет передано в общую долевую собственность дольщиков или же безвозмездно передано в государственную или муниципальную собственность. Общей собственностью станут инженерная, транспортная инфраструктура, предназначенная для обслуживания этого жилого комплекса. Это могут быть котельные, водонапорные башни, тепловые пункты, проезды, велосипедные дорожки, пешеходные переходы, тротуары, элементы благоустройства, детские и спортивные площадки, места отдыха, парковки, площадки для мусорных контейнеров. При этом собственники обязаны будут содержать это имущество.