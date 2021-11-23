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23.11.2021 12:57
Рубрика: Общество

Популярный напиток поможет избежать болезни Альцгеймера

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

У любителей кофе снижаются риски развития когнитивных нарушений, выяснили ученые Центра передового опыта по исследованию и лечению болезни Альцгеймера Школы медицины Университета Эдит Коуэн в Австралии. Результаты их исследования опубликованы в Frontiers of Aging Neuroscience.

Фото: iStock
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Исследование проводилось в течение десяти лет. Все добровольцы были старше 60 лет и не страдали от нейродегенеративных или других заболеваний, способных повлиять на результаты.

Как выяснили специалисты, у участников, которые употребляли много кофе, риск развития когнитивных нарушений, нередко предшествующих болезни Альцгеймера, и самого недуга оказался ниже. Они оказались менее подвержены изменениям области мозга, отвечающей за планирование, внимание и самоконтроль.

Более ранние исследования показали, что неочищенный кофеин эффективно помогает предотвратить ухудшение памяти у мышей. Обычно в кофейном напитке это вещество отсутствует, но есть другие - тоже показавшие аналогичные свойства.

При болезни Альцгеймера возникают амилоидные бляшки, токсичные для мозга. Ученые установили, что у тех, кто регулярно пьет кофе, этот процесс протекает медленнее, однако пока остается под вопросом, связано ли это с кофеином, или другими содержащимися в напитке веществами.

Однако, как считают авторы исследования, кофе можно рекомендовать пожилым людям, которые подвержены риску развития Альцгеймера, но пока не имеют симптомов. Также положительного эффекта, вероятно, можно достичь и при употреблении кофе в среднем возрасте.

Сколько чашек нужно для достижения профилактической пользы специалисты пока не установили. Согласно их данным, при ежедневном употреблении двух чашек, приготовленных в домашних условиях, спустя 18 месяцев риск снижения когнитивных функций сокращается на 8%, амилоид в головном мозге накапливается примерно на 5% медленнее.

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