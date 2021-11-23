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23.11.2021 15:05
Рубрика: В мире

Посольство РФ: Россияне при взрыве в Кабуле не пострадали

Текст: Константин Волков

В результате взрыва, произошедшего на рынке в центре Кабула, россияне не пострадали, заявило посольство РФ в Афганистане.

Фото: AP Photo/ Petros Giannakouris
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"Подтверждаем, что россияне не пострадали", - цитирует ТАСС слова представителя дипмиссии.

Как сообщает афганское новостное агентство "Аамадж Ньюс", магнитная мина была прикреплена к днищу пикапа, принадлежавшего члену движения "Талибан" (запрещено в РФ). Также после взрыва были слышны звуки стрельбы. В результате взрыва ранены двое сотрудников полиции талибов, заявил представитель полиции Кабула Наби Мобин.

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