Посольство РФ: Россияне при взрыве в Кабуле не пострадали

В результате взрыва, произошедшего на рынке в центре Кабула, россияне не пострадали, заявило посольство РФ в Афганистане.

"Подтверждаем, что россияне не пострадали", - цитирует ТАСС слова представителя дипмиссии.

Как сообщает афганское новостное агентство "Аамадж Ньюс", магнитная мина была прикреплена к днищу пикапа, принадлежавшего члену движения "Талибан" (запрещено в РФ). Также после взрыва были слышны звуки стрельбы. В результате взрыва ранены двое сотрудников полиции талибов, заявил представитель полиции Кабула Наби Мобин.