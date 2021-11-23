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23.11.2021 14:37
Рубрика: Власть

Президент России будет утверждать правила охраны Росгвардией важных объектов

Текст: Владислав Куликов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативы, согласно которым глава государства сможет утверждать правила охраны важных государственных объектов. В том числе Крымского моста и других.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что законопроект наделяет Президента России полномочиями определять порядок охраны Росгвардией важных государственных объектов, специальных грузов и сооружений на коммуникациях.

"Инициатива разработана в целях повышения эффективности деятельности войск национальной гвардии РФ и регулирования порядка выполнения ими своих задач. Законом на Росгвардию возложены в том числе охрана важных государственных объектов, специальных грузов, а также сооружений на коммуникациях, включая мосты, имеющие стратегическое значение. Например, на Росгвардию возложена охрана Крымского моста. В случае принятия проекта утверждать порядок охраны таких объектов будет глава государства, что повысит статус регулирующих документов", - пояснил Владимир Груздев.

Он напомнил, что Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) образована в 2016 году указом Президента РФ. В 2018 году Верховным главнокомандующим была утверждена концепция строительства и развития войск национальной гвардии на период до 2030 года, а в 2020 году подписан План строительства и развития войск национальной гвардии Российской Федерации на 2021-2025 годы.

"В течение 2018-2020 годов обеспечена переработка документов стратегического и среднесрочного планирования. С момента создания Росгвардии удалось сохранить надежность охраны важных государственных объектов и специальных грузов. С 2018 года более чем в пять раз сократилось общее количество нарушений пропускного режима на объектах указанной категории, в 1,2 раза снизилось число несанкционированных действий в отношении охраняемых важных государственных объектов со стороны акваторий. Показатели уровня оборудования охраняемых объектов комплексами инженерно-технических средств охраны увеличились с 2016 года более чем на 10 процентов (с 71,3 процента до 82,7 процента)", - рассказал председатель Правления АЮР.

За эти годы были приняты под охрану войск национальной гвардии три важных государственных объекта, а также объекты Крымского транспортного перехода, плавучая атомная станция в акватории морского порта г. Певека и другие объекты.

"По данным на конец 2020 года, под охраной Росгвардии находились 72 важных государственных объекта. Действовали 717 маршрутов охраны специальных грузов. В среднем в месяц назначается 226 караулов на важных государственных объектах. Среднемесячное количество личного состава, назначаемого в караулы по охране важных государственных объектов, составляет более 6,2 тысячи человек. В целом Росгвардией принято под охрану 30,7 тысячи объектов, включенных в перечень, на которые частная охранная деятельность не распространяется. Иными словами, к их охране нельзя привлекать ЧОПы. Также под охраной Росгвардии в 2020 году находились более 343 тысяч объектов иных категорий", - резюмировал Владимир Груздев.

Власть Безопасность Правоохранительная система Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Росгвардия Президент Администрация Президента

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