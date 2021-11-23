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Рубрика: В мире

Протестующие в Стамбуле призвали к отставке правительства из-за обвала лиры

Текст: Максим Макарычев

Протестующие в Стамбуле призвали к отставке правительства Турции из-за обвала национальной денежной единицы. Разгневанные и ошеломленные турки изо всех сил пытаются справиться с ошеломляющим обвалом своей валюты: лира упала на 15 процентов во вторник по отношению к доллару, сообщает Reuters. В целом с начала года лира потеряла почти 40 процентов своей стоимости по отношению к доллару.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Обвал во вторник последовал за неделями резкого падения лиры, которое уже привело к росту цен, в результате чего обычные турки пересматривают все, от своих планов на отпуск до еженедельных покупок продуктов. Лидер главной оппозиционной партии Турции заявил, что страна переживает самую мрачную "катастрофу" в своей истории. Кемаль Кылычдароглу, глава Народно-республиканской партии, обвинил в катастрофическом падении курса национальной валюты президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который руководит страной с 2003 года. "На данный момент вы представляете фундаментальную проблему для национальной безопасности Турецкой Республики", - сказал Кылычдароглу, обращаясь к главе государства.

В сентябре Эрдоган оказал давление на центральный банк Турции, чтобы тот снизил процентные ставки, что, по его словам, должно привести к увеличению экспорта, росту инвестиций и рабочих мест. Однако, по мнению критиков, это решение приведет к дальнейшему росту двузначной инфляции и обрушению курса лиры, серьезно сократив доходы граждан страны. Турки в социальных сетях выразили обеспокоенность данными мерами. Эрдоган также сменил трех управляющих центральным банком за последние два года, что подорвало доверие большей части иностранных инвесторов.

В самых популярных темах турецкого Twitter преобладали критические хэштеги, в том числе "Мы тонем", "Правительство должно уйти в отставку" и "Мы не можем сводить концы с концами". В юго-восточном городе Диярбакыр владельцы магазинов сожгли на улице то, что выглядело как фальшивые доллары, в символическом жесте протеста, заявив: "Мы не можем спать, мы не знаем о нашем будущем". Несколько человек, которые общались с Reuters, сказали, что, как только они получали зарплату или пенсию в последнее время, они тотчас конвертировали средства в иностранную валюту.

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