Псаки: Байден намерен баллотироваться на пост президента США в 2024 году

Президент США Джозеф Байден планирует принять участие в президентских выборах 2024 года, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Таким образом она подтвердила появившуюся ранее в американских СМИ информацию, что Байден, которому в 2024 году исполнится 81 год, планирует пойти на второй срок.

Ожидается, что сам Байден объявит о решении баллотироваться после промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут в ноябре 2022 года.

В настоящее время деятельность Байдена на посту главы государства одобряют, согласно опросам, порядка 40 процентов населения.