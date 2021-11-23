Псаки отказалась отвечать на вопрос о военной помощи США Украине

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки в ходе брифинга не стала комментировать распространенную несколькими СМИ информацию о передаче Украине американского оружия и отправке в Киев военных советников. "Мне нечего вам сказать на этот счет", - сказала представительница американской администрации (цитата по ТАСС).

Ранее телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты могут отправить на Украину новые противотанковые ракеты Javelin, переносные зенитно-ракетные комплексы "Стингер", а еще вертолеты Ми-17, которые закупили для передачи предыдущему правительству Афганистана.

В Белом доме есть как сторонники военной помощи Украине, так и противники. Последние опасаются, что действия Вашингтона приведут к ухудшению отношений с Москвой и эскалации военного конфликта.