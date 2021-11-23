Путин оценит уровень зарплат бюджетников

Президент проведет очередное совещание с членами правительства завтра, 24 ноября.

Основной темой станет обеспечение установленного указами главы государства уровня зарплаты отдельных категорий работников бюджетной сферы, сообщили в пресс-службе Кремля. Ожидается доклад министра труда и социальной защиты Антона Котякова. В обсуждении также примут участие министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова и министр финансов Антон Силуанов.

По традиции, на совещании будет рассмотрен и целый ряд актуальных вопросов.