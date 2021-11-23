Путин поручил наградить победителей чемпионата WorldSkills в Австрии

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 25 ноября представить предложения о госнаградах для российских победителей и призеров европейского чемпионата WorldSkills в городе Граце (Австрия). Чемпионат прошел с 22 по 26 сентября.

Также глава государства указал представить к госнаградам тренеров и других лиц за значительный вклад в подготовку национальной сборной. И до марта премировать как самих победителей и призеров чемпионата, так и их тренеров. И еще он рекомендовал главам регионов поощрить вышеперечисленных.

Кроме того, президент поручил к 25 ноября подготовить предложения о мерах по привлечению крупнейших российских компаний для поддержки сборной по профессиональному мастерству при подготовке к мировому чемпионату WorldSkills в Шанхае, который пройдет с 12 по 17 октября 2022 года.

Минтруду поручено обеспечить с 2022 года участие "WorldSkills Россия" в реализации программ профессиональной подготовки и переподготовки кадров для обеспечения занятости молодежи. Доклад нужно подготовить до 20 декабря, а затем представлять каждый квартал.