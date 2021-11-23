Путин внес на ратификацию соглашение о создании объединенной системы ПВО с Таджикистаном

Россия и Таджикистан создадут объединенную региональную систему противовоздушной обороны. Соответствующее соглашение президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную Думу.

Соглашение подписано в Душанбе 27 апреля. Система станет составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств - участников СНГ. Это делается для повышения эффективности решения задач ПВО в регионе. Координировать совместные действия сил создаваемой объединенной системы ПВО будет главнокомандующий ВКС Вооруженных Сил РФ.

Документ заключается на пять лет с дальнейшим автоматическим продлением на очередные пять лет. Он вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении РФ и Таджикистаном ратификационных процедур.