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23.11.2021 14:42
Рубрика: Власть

Путин заявил о неизменной позиции Москвы по палестинскому урегулированию

Текст: Кира Латухина
Палестинская проблема должна решаться с учетом интересов всех жителей региона, заявил президент России на переговорах с лидером Палестины Махмудом Аббасом в Сочи.
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

"Позиция Российской Федерации на палестинском направлении по вопросам урегулирования палестинской проблемы остается неизменной", - подчеркнул Владимир Путин.

"Палестинская проблема должна решаться в соответствии с ранее принятыми решениями на уровне Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на справедливой основе, которая учитывает интересы всех людей, которые проживают в этом регионе, на основе двух независимых государств", - напомнил позицию Москвы президент.

"И мы, конечно, будем работать в этом направлении, как бы это ни было сложно", - заверил российский лидер.

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