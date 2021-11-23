Путин заявил о неизменной позиции Москвы по палестинскому урегулированию

Палестинская проблема должна решаться с учетом интересов всех жителей региона, заявил президент России на переговорах с лидером Палестины Махмудом Аббасом в Сочи.

"Позиция Российской Федерации на палестинском направлении по вопросам урегулирования палестинской проблемы остается неизменной", - подчеркнул Владимир Путин.

"Палестинская проблема должна решаться в соответствии с ранее принятыми решениями на уровне Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на справедливой основе, которая учитывает интересы всех людей, которые проживают в этом регионе, на основе двух независимых государств", - напомнил позицию Москвы президент.

"И мы, конечно, будем работать в этом направлении, как бы это ни было сложно", - заверил российский лидер.