14 подземных пешеходных переходов в Москве отремонтируют до конца года

Восемь подземных пешеходных переходов отремонтировали в столице с начала года. Общая площадь отремонтированных объектов - более четырех тысяч кв. м. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Среди отремонтированных пешеходных переходов - объекты в Зеленограде, на Балаклавском проспекте, на 106 км МКАД, на Каширском проезде, д. 2 и других местах. Здесь заменили старую керамическую плитку на гранитную облицовку, привели в порядок ступени лестничных сходов и напольное покрытие, обновили инженерное оборудование, осветительные приборы, системы вентиляции и отопления.

На время работ сооружения полностью не перекрывали - часть всегда была открыта для пешеходов.

Всего до конца года запланировано отремонтировать 14 подземных пешеходных переходов столицы.