Бирюков: Коммунальщики и предприятия ТЭК получили паспорта готовности к зиме

Все столичные коммунальные службы и предприятия топливно-энергетического комплекса города получили паспорта готовности к зиме. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

"По итогам проверок префектуры административных округов получили от профильной структуры Ростехнадзора паспорта готовности к работе в зимний период, ранее соответствующие документы были выданы Минэнерго предприятиям топливно-энергетического комплекса - ПАО "Мосэнерго", ПАО "Россети Московский регион" и АО "ОЭК", - отметил Петр Бирюков. - Паспорта готовности также выданы ПАО "МОЭК" и АО "Мосгаз".

"Это означает, что все энергообъекты, тепловые, газовые, электрические сети и коммунальные службы города полностью готовы к работе в зимний период, - подчеркнул заместитель мэра. - Они способны обеспечить качественное и надежное теплоснабжение столицы, бесперебойную подачу ресурсов потребителям, что подтверждено профильными федеральными ведомствами".

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в настоящее время городские системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности: по теплу - 48%, газоснабжению - 23%, водоснабжению - 53%, электросетям - 19% и водоотведению - 41%.

"Достигнутые показатели надежности систем и резервирование мощности позволяют стабильно обеспечивать потребителей ресурсами в осенне-зимний период, - подчеркнул Петр Бирюков. - В городе созданы резервы по топливу - 365 тыс. тонн по углю, 378 тыс. тонн по мазуту и 24,9 тыс. тонн по дизельному топливу".

Заместитель мэра отметил, что для организации бесперебойного ресурсоснабжения и оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации подготовлены свыше 1,4 тыс. аварийных бригад. Они оснащены специализированной техникой, аварийными источниками электро- и теплоснабжения.

От пресс-службы комплекса: (Можно взять кадры для "картинки", только без съемок с улицы - не по сезону)